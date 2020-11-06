حظك اليوم الجمعة 6-11-2020 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء شخصية اجتماعية، ويحرص على قضاء وقته مع أصدقاءه والاشخاص المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر والمشتري في منزلي المال يضع الضغوط على عاتقك ومن المهم أن تدرس خطواتك بهدوء وروية وتجنب التبذير.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتأنى في ردود أفعالك مع الأحباب والأصدقاء وشركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.