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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 4-11-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأربعاء 04 نوفمبر 2020
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يتسرع في اتخاذ قرارته، لكنه مرح واجتماعي، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد يساعدك اليوم على إظهار مواهبك وقد تحصل على الاهتمام أينما حللت.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تخطف القلوب وتخلب الوجدان بسحرك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

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