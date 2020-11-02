حظك اليوم الاثنين 2-11-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج الجوزاء بأنّه يفكر في الأمور بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، إضافة لتميزه بالأمور المنطقية والحسابية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالطاقة والنشاط واليقظة وتعرف كيف تفرض إرادتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تساعدك على التقدم بخطى واثقة وتحصل على كلمات المدح.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.