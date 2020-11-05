حظك اليوم الخميس 5-11-2020 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجوزاء قدرتهم العالية على التكيّف مع شتّى الظروف والمواقف مهما كانت صعوبتها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المال وقد تنجح اليوم في إدارة الأمور المالية والمهنية إذا اعتنيت بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لعلاقتك بمن حولك وتحكّم في انفعالاتك كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.