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حظك اليوم الجمعة 6-11-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الجمعة 06 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

امرأة برج العذراء ساحرة وذكية، وتحرص دائما على تحليل الشخصيات التي تتعامل معها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يساعدك على تنمية أعمال أو مشاريع وتحصل بسهولة على دعم الزملاء أو الأصدقاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تساعدك أن تتغلب على أي خلاف.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

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