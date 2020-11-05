عبدالله رشدي يربط بين انتخابات أمريكا وإساءة النبي.. ومتابعون: كفاية هبد

منشور للداعية عبدالله رشدي، على حسابه الخاص، أثار الجدل مجددًا، بتناوله وقائع الانتخابات الأمريكية وربطها بأزمة الصور المسيئة في فرنسا.

وكتب رشدي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم: "لا تجعلوا معركة ترامب وبايدين تُلْهيكم عن الانتصار لنبيكم، فكلُّ شيءٍ عندنا مرتبةٌ ثانيةٌ ⁧‫إلا_رسول_الله‬⁩ فإنه تاجٌ فوقَ رؤوسنا مُعَظَّمٌ".

وتابع رشدي: "هو أولاً ثمَّ كلُّ الخلقِ بعدَه ثانياً، نبيُّنا ليس مجالاً لسخافاتِكم، ولا نرضى هذا على نبي الله عيسى بن مريم ولا على أيِّ نبيٍّ آخر".

وهو ما جعل البعض يتساءل عن العلاقة بين الأمرين، وأين الرابط بينهما، فالانتخابات الأمريكية محدد موعدها من شهور بل سنوات، وأزمة الصور المسيئة في فرنسا، لم تمر عليها سوى أيام قليلة.

وهاجم عدد من المتابعين لصفحة الداعية عبد الله رشدي، الربط وخلط الموضوعات، حيث قال حساب يدعي أماني حسين: مشً مكفيكم القتل والذبح والمقاطعات هو انتم بشر؟

متابعون يطالبون رشدي بالابتعاد عن السياسة

وأضاف محمد فكري: عاوزهم يعملوا ايه تاني اكتر من اللي عملوه مشبعتش دبح وعمليات ارهابية، وقال أحمد: "كفاية هبد وتحريض يا شيخ".

وأشار حساب يدعى كريم نور الدين إلى أردوغان في تعليقه قائلًا: يوميا يثبت الرئيس التركي انه تاجر صنف شاطر يبيع المخدر للبلهاء والاغبياء والمغيبين دينيا ولا يتعاطاه هو شخصيا !!! يوجد في تركيا اكبرمصانع للسيارات الفرنسية ( رينو) Renault بولاية بورصة التركية ويتم تصدير السيارة الفرنسية لجميع انحاء العالم بل وكل اوروبا !!!! لماذا لا يتخذ اردوجان قرارا باغلاق تلك المصانع لضرب الاقتصاد الفرنسي !!! بينما تحمل زوجة اردوجان شنطة يد ماركة فرنسية شهيرة ( هيرمس) يبلغ ثمنها اكثر من خمسين الف دولار!!.

وطالب عدد من المتابعين عبدالله رشدي، بالابتعاد عن السياسية وعدم الخلط في الأمور، وأنه لا علاقة بين الانتخابات الأمريكية والمنافسة بين بايدن وترامب، وبين أزمة الصور المسيئة لنبي الله محمد، التي رفضها الجميع.