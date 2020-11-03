عبدالله رشدي عن مهرجان الجونة: الفنانون ليسوا مستثنين من أحكام الشرع

قال الداعية عبدالله رشدي، إن فئة الفنانين وغيرهم ليسوا مستثنين من أحكام الشرع، مؤكدا أن الجميع أمام الشرع سواسية، ولا تفرقة بين فنان أو مغنى أو شيخ أو أي أحد.

وأضاف "رشدي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، تعليقًا على أجواء مهرجان الجونة، أن خطاب الشرع الشريف لا يستثنى منه شيء، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى، أمر المرأة بالاحتشام، وألا تظهر شيئا من مفاتنها للرجال، مستدلا بقول الله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن)، و(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا).

وكان الداعية عبد الله رشدي، ظهر في فيديو جديد بثه عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، قائلا: "كنا مشغولين الفترة الماضية بقضية النبي صلى الله عليه وسلم، وما أثير من أمور لا تليق حول جنابه الشريف، وكلنا كنا في حالة تأهب شديد، وما زلنا وسنظل نشارك جميع الهاشتاجات التي تنصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اوعوا تبطلوها اوعوا تتراجعوا عنها، أو تقولوا يومين وعدوا، لازم كلنا نكون مكملين، لازم نعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف الناس إننا غضبانين علشان خاطر سيدنا النبي، وإننا في المستقبل مش هنقبل إن حد يعمل كده تاني".

وأوضح "رشدي"، أن الجلباب لبس يغطي من الرأس إلى الرجل، بالإضافة الى خمار لتغطية منطقة الصدر، متابعا: "فإذا كان الله حريصا على المرأة أن تكون محتشمة وألا يتحول جسمها لوسيلة إغراء، هذه ليست حرية أو تحرر، فهي قلة دين؛ لأنها تخالف النص الشرعي، وقلة أدب لأننا نستفز مشاعر الناس، يجب أن نراعي المجتمع المصري الشرقي الذي نعيش فيه".