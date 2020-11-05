10 ديسمبر.. نظر استئناف هدير الهادي على حكم حبسها

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تأجيل الاستئناف المقدم من هدير الهادي على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، لجلسة 10 ديسمبر المقبل للمرافعة.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة المتهمة هدير الهادى، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.

كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.