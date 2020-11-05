فيديو.. الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار الـ72 ساعة المقبلة

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا "الآن بالنصف الثاني من فصل الخريف، ويبدأ فصل الشتاء يوم 21 ديسمبر ومن الآن وحتى بدايات شهر ديسمبر يشهد الطقس بعض الانخفاضات في درجات الحرارة للانتقال من فصل الصيف لفصل الشتاء وبالمرور بفصل الخريف فتنخفض درجات الحرارة تدريجيا لحين الانخفاض الحقيقي بفصل الشتاء، بالإضافة لفرص سقوط الأمطار على المناطق المتفرقة، حيث شهدنا الأسبوع الماضي أمطار غزيرة سقطت على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وأدت لسيول في هذه المناطق وأيضا مناطق أخرى جنوب البلاد".

وأضاف شاهين، خلال حديثه مع ميرنا عادل مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن الـ48 ساعة الماضية وخلال الـ72 ساعة المقبلين ستكون فرص الأمطار على السواحل الشمالية وخصوصا السواحل الشمالية الغربية مثل السلوم ومطروح والأسكندرية مرورا برشيد ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ التي تشهد أمطار من غزيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أن فرص سقوط الأمطار تمتد لجنوب الدلتا وقد تصل للقاهرة أمطار خفيفة، وهي أجواء طبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام بفصل الخريف ولكنها غير مؤثرة وخصوصا على القاهرة.

ونصح "شاهين" المواطنين عدم ارتداء الملابس الصيفية وارتداء الملابس الخريفية، واصطحاب الجواكيت أثناء التواجد خارج المنزل في الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخرة، مناشدا المواطنين القيادة بهدوء على الطرق أثناء فترات تكون الشبورة وأثناء فترات سقوط الأمطار.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الخميس، إذ إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، ويكون بارد ليلا، وحالة الرياح نشطة، أما على السواحل الغربية يكون الطقس لطيفا نهارا ومائلا للبرودة ليلا، ومعتدلا على السواحل الشرقية، لطيفا ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحري.

ويكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء، وعلى شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة، ويكون الطقس مائل للبرودة.

ويتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وتكون متوسطة بنسبة 40% على بعض المناطق من شمال الوجه البحري "البحيرة وكفر الشيخ"، وأمطار متوسطة بنسبة 60% على بعض المناطق من السواحل الشمالية في السلوم ومطروح والاسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.