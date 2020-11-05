محافظ الدقهلية: تطهير وتعقيم المقار الانتخابية استعدادا للانتخابات

تابع محافظ الدقهلية تجهيز مقار اللجان الانتخابية بالمدن والأحياء والقرى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من استعدادات المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان، التي تجرى فى 13 محافظة يومي السبت والأحد المقبلين.

وقال المحافظ، إن تجهيز المقار في المراكز والمدن يجرى على قدم وساق للانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة وخاصة ما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم لمقار اللجان، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تنظيم المقاعد ووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم، والاهتمام بنظافة دورات المياه، وتركيب المظلات داخل أفنية اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف بمحيط اللجان، وتخصيص أماكن لقوات التأمين.

ووجه المحاف إلى ضرورة تواجد الأطقم الطبية وعناصر الطب الوقائي داخل جميع اللجان، وتوفير المستلزمات الوقائية، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المواطنين.

ويبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، 4 ملايين و352 ألف و87 ناخباً، وتجرى الانتخابات في 10 لجان عامة، تضم 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية، ويتنافس 351 مرشحاً، في 10 دوائر انتخابية، على 21 مقعداً فردياً، وبالنسبة لنظام القائمة، تضم الدقهلية 17 مقعداً من ضمن مقاعد الدائرة الأولى، التي تتكون من 100 مقعد، موزعة على 6 محافظات، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، ويتنافس عليهم قائمتي "القائمة الوطنية في حب ومصر" و"قائمة تحالف المستقلين".