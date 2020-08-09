محافظ الشرقية يتفقد مقار الانتخابات بالإبراهيمية

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجان مدرستي الحلوات الإبتدائية وبليغ الثانوية بمدينة الإبراهيمية، للإطمئنان على جاهزيتها لإستقبال المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجرائها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأطمأن محافظ الشرقية، علي إجراءات تأمين اللجان الإنتخابية، وشدد على ضرورة تذليل كافة المشاكل والمعوقات أمام الجهات المنوط بها الإشراف علي العملية الإنتخابية، والإطمئنان على الإنتهاء من تجهيز أماكن مبيت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة والشرطة ليخرج المشهد الإنتخابي بصورة مشرفة تليق بمحافظة الشرقية.

ووجه المحافظ بالإستمرار في إجراء أعمال التطهير والتعقيم بالمقار واللجان الإنتخابية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق أعلي درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الإنتخابية، مؤكدًا أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني علي كل من له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسؤولياته في سبيل رفعته واستقراره.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمركز ومدينة الإبراهيمية 104 ألف و 840 ناخب وناخبة لهم حق التصويت أمام 44 مركز انتخابي يضم 44 لجنه فرعية.