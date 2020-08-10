إقالة رئيس محلة مرحوم في الغربية لعدم جاهزية مقار الانتخابات

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية محلة مرحوم لتراكم القمامة وعدم جاهزية المقرات للانتخابات بالقرية، ومجازاة نائب رئيس مركز ومدينة طنطا لعدم المتابعة وإهماله في عمله.

جاء ذلك خلال جولته على المقرات الانتخابية بقرى ومدن طنطا وكفر الزيات، للتأكد من توافر كافة الوسائل التأمينة والتجهيزات اللازمة للانتخابات من أثاث وأدوات وتطهير ومستلزمات أخرى.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير اللجان أثناء الانتخابات مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وإلزامهم بارتداء الكمامات أثناء الإدلاء بأصواتهم مع وجود أدوات التطهير داخل المقار الانتخابية.

يذكر أن عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة تبلغ 804 لجان، وعدد الناخبين 3 ملايين و327 ألفا و350 مواطنا لهم حق التصويت.