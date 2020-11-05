أخبار البنوك.. كيف تحصل على قرض مليون أو أكثر من البنوك؟

يضطر الكثير من المواطنين في كثير من الأحيان للاقتراض من البنوك، لتلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، وفي كثير من الأحيان، يكون المواطن بحاجة إلى الحصول على مبلغ مالي كبير يصل إلى مليون جنيه.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، تفاصيل الحصول على قرض المليون جنيه أو أكثر في عدد من البنوك، كالتالي:

بنك مصر

الشروط المطلوبة ومزايا القرض الشخصي

- مدة التقسيط تصل إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام في حالة تحويل المرتب، و8 سنوات في حالة تحويل القسط فقط، و5 سنوات للعاملين بالقطاع الخاص والاستثماري.

- لا يُشترط وجود ضامن للعميل للحصول على القرض الشخصي.

- يجري إعفاء العملاء من مصاريف فتح الحساب عند الحصول على قرض شخصي.

- تصل قيمة التمويل إلى 1.5 مليون جنيه للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام.

- قد تصل مدة السداد إلى 8 سنوات في بعض فئات القطاع الخاص.

- يحصل العملاء على قيمة القرض بأقل سعر عائد وأقل مصاريف إدارية.

- يمنح القرض الشخصي للعملاء وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي.

- يمكن الحصول على قروض من البنوك الأخرى.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل وتكون سارية.

- خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.

- يستوفي العميل شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهر.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر.

- استيفاء العميل بطلب الحصول على القرض من البنك وملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة.

البنك الأهلي المصري

مزايا قرض المليون ونصف المليون من البنك الأهلي

- يكون القرض خاص بالعاملين في الهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام.

- مدة القرض الشخصي للعاملين تصل إلى 12 عامًا.

- يعطي القرض للعاملين تأمينًا على الحياة والعجز الكلي بشكل مجاني.

- يمنح القرض العاملين فرصة فتح الحساب الجاري مجانًا.

- يمكن الحصول على قرض المليون ونصف المليون من البنك الأهلي المصري من دون الحاجة إلى ضامن.

الشروط المطلوبة

يشترط للراغبين في الحصول على القرض من البنك الأهلي المصري، ألا يقل السن عن 21 عامًا، وألا تزيد سنه على 60 عامًا عند نهاية سداد التمويل.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل وتكون سارية.

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

بنك الإمارات دبي الوطني

مزايا القرض الشخصي

- تصل قيمة التمويل الشخصي إلى مليون جنيه مصري.

- أسعار فوائد تنافسية.

- فترة سداد تصل إلى 120 شهرًا.

- تأمين مجاني على الحياة خلال مدة سداد القرض.

- لا يشترط وجود ضامن.

سهولة في التعامل على الحساب من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل تكون سارية.

- فاتورة مرافق حديثة "كهرباء، غاز، مياه".

- خطاب من شؤون الموظفين بالجهة التابع لها الموظف بضمان تحويل القسط الشهري.