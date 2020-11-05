"الإسكان الاجتماعي" يحذر من "صفحات إلكترونية" تدعي مساعدة المواطنين

صفحات عديدة باتت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة "فيس بوك"، والتى تدعي خدمة المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، من الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، وتزعم قدرتها على مساعدة الراغبين فى الحجز، وتسهيل عملية حصولهم على وحدة من الوحدات المطروحة داخل الصندوق.

وفى السياق نفسه حذرت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، المواطنين من الإانسياق خلف تلك الصفحات المضللة عبر "فيس بوك"، والتى تخص شركات عقارية وأفراد، ويتركزهدفها فى جمع الأموال، وليس خدمة المواطنين كما يزعموا ذلك.

"عبدالحميد": يجب التعامل بشكل مباشر مع قنوات الاتصال الرسمية للصندوق

وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق أن فرق العمل داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رصدت انتشار صفحات وحسابات وهمية منسوبة لأفراد وشركات عقارية تدعى قدرتها على مراجعة مستندات العملاء والتقديم بدلًا منهم، وضمان حجز الوحدات لهم دون المرور بالصندوق، وتوفير شهادات دخل مزورة وعقود إيجار لوحدات سكنية لاستكمال أوراق التقديم على الوحدات السكنية المطروحة من قبل الصندوق.

وأكدت أن كافة المعلومات المنشورة عبر هذه الصفحات غير صحيحة، ولا يمكن لهذه الشركات أو الأفراد التأثير على عملية اختيار العملاء وتوزيع الوحدات، حيث يتم ذلك داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصورة منظمة ووفقًا لقواعد محددة ذات طابع إلكتروني لا يسمح بتدخل العنصر البشري، وذلك ضمانًا لتحقيق الشفافية والنزاهة التامة في عملية الاختيار.

وأشارت "عبدالحميد" إلى أن الصندوق يمتلك عددًا متنوعًا من قنوات الاتصال التي يمكن للمواطن التواصل معها، منها:

1- الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg).

2- الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg).

3- وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg).

4- من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة الـ9 صباحاً : الـ9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

5- من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

عملية التقديم للوحدات السكنية تتم بصورة إلكترونية بسيطة يمكن لأي فرد القيام بها عبر الموقع الرسمي للصندوق www.shmff.gov.eg، وتم توضيح هذه الخطوات بدقة عبر كراسة الشروط، وقام الصندوق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك الصفحات المضللة والقائمين عليها، وذلك وفقا للرئيس التنفيذى للصندوق.