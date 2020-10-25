إعادة مقدمات حجز الوحدات السكنية لغير الحاصلين بجنوب سيناء

أصدر مجلس إدارة صندوق الإسكان الاقتصادي بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة المحافظ، اللواء خالد فودة، قراراً اليوم الأحد، برقم 4 لسنة 2020، بأحقية المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات الوحدات السكنية، ولم يحصلوا عليها، باستردادها.

وقال اللواء خالد فودة إن هذا القرار جاء مراعاةً للظروف الاقتصادية، مع حفظ الأسبقية في أحقيتهم للوحدات السكنية في مشروع الـ2000 وحدة سكنية التي سيجرى تنفيذها بمدينة الطور.

وأكد المحافظ أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لرد مقدمات الوحدات السكنية لأصحابها، عن طريق الوحدة المحلية لمدينة الطور، بالتنسيق مع إدارة صندوق الإسكان بديوان عام المحافظة.

جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء قامت بتنفيذ 9136 وحدة سكنية شاملة المرافق، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، بينها 2604 وحدات بتمويل صندوق الإسكان بالمحافظة، بتكلفة 450 مليونا و612 ألف جنيه، و1964 وحدة تنفيذ القوات المسلحة، و640 وحدة تنفيذ المحافظة، و5524 وحدة من وزارة الإسكان، بتكلفة 906 ملايين جنيه، إضافة إلى 1008 وحدات منحة إماراتية.

وجرى تسليم تلك الوحدات لمستحقيها طبقاً للضوابط والشروط التي أعلنتها المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ولكن عدد الوحدات السكنية لم يتناسب مع عدد المواطنين الذين تنطبق عليهم الضوابط والشروط، وسددوا مقدمات هذه الوحدات، وحتى الآن لم يحصلوا على وحدات سكنية.

وكان محافظ جنوب سيناء قد أعلن أنه سيجري توزيع قطع أراض للمواطنين الذين سددوا مقدم الوحدات السكنية بمدينة الطور، كبديل لهم عن الوحدات السكنية، ولكن لم يتقدم أي من هؤلاء المواطنين بطلب للحصول على قطعة أرض.