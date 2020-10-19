"يونس": مشروع بناء الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل لن يتوقف

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي كلف الحكومة بإنشاء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات على غرار بشائر الخير والأسمرات في كل المدن والعواصم بالمحافظات، ويجرى حاليا حصر كل أراضي أملاك الدولة لرفع وتطوير المدن القديمة.

وأضاف "يونس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أنه يجرى إنشاء عدة مشروعات في بعض القرى المتمثل في تطوير الطرق الداخلية والمحاور بواسطة وزارة النقل.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء أجرى جولة أمس في أكثر من مكان يجرى تطويره في القاهرة ولا سيما عين الصيرة ومحور الحضارات، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة الانتهاء من هذا التطوير ليكون متنزه ومتنفس للقاهرة، كما أجرى زيارة لمنطقة الخيالة، والتي بُني فيها عمارات سكنية تتكون من 8 أدوار مزودة بمصاعد كهربائية لنقل أهالي المناطق العشوائية المحيطة في المنطقة.

ولفت "يونس" إلى أن الحكومة أعلنت أمس عن طرح 125 ألف وحدة سكنية في مشروعي الإسكان الاجتماعي والمتوسط للحجز، لافتا إلى 100 ألف وحدة منهم إسكان اجتماعي بمساحات من 75 متر لـ90 متر، بينما خصصت 25 ألف وحدة سكنية للمتوسط، بمساحات تصل من 100 متر لـ120 متر، مؤكدا أن بناء الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل لن يتوقف.

وعن انتقادات البعض حول بناء الأبراج بالمدن الجديدة، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: "أنا نفسي أوجه كلمة لأهالينا محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، احنا عاوزينك تفرح لما نبيع المتر بمليون جنيه بمدينة العلمين الجديدة، عشان لما نبيع المتر بأغلى سعر وسعره الحقيقي هناخد العائد بتاعه ونطور بيه العشوائيات القديمة وبناء إسكان اجتماعي وصرف صحي".