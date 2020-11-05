دفع المصروفات و200 جنيه شهريا لطلاب الجامعات المستفيدين من تكافل

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه سيتم دعم طلاب الجامعات المتخرجين من تكافل وعددهم نحو 20 ألف طالب بـ200 جنيه شهريا، إضافة إلى دفع المصروفات الدراسية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة، وبذلك سيتم رفع دعم الطالب من 140 جنيها في المرحلة الثانوية إلى 200 في المرحلة الجامعية.

وأضافت وزيرة التضامن: "نحن في مرحلة فلترة الموظفين، ومن يستطيع سيسابق الزمن معنا، واستعنّا بالشباب ضمن مرحلة التمكين"، موضحة أنّ شكل الاستعانة يتم من خلال التعاقد السنوي، بمكلفي الخدمة العامة الذين ثبت كفاءتهم.

وتابعت أنّه جرى تطبيق مشروطية الصحة والتعليم على مستفيدي تكافل وكرامة، لافتة إلى أنّ 86% نجحوا في الثانوية العامة من أبناء تكافل وكرامة، بينهم 37% حصل على مجموع 85%، والتحق منهم بالجامعة 6800 طالب من أبناء مستفيدي تكافل.

المرحلة الأولى من أعمال تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان، وذلك بحضور اللواء مهندس عبدالحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمدير التنفيذي للمؤسسة.

وتستوعب مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان 100 فتاة، وتبلغ نسبة إشغالها الفعلية 100%، حيث تقبل الفتيات من 8 سنوات لـ18 عامًا، ويشترط أن يكون للابنة ولي أمر مسؤول عن تسليمها واستلامها من المؤسسة في الإجازات والعطلات الرسمية.

وتفقدت وزيرة التضامن، خلال افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولى، المؤسسة واستعراض السعة الاستيعابية، كما تفقدت معرض منتجات أبناء المؤسسة، وشهدت أيضا فيلما تسجيليا عن مراحل تطوير المؤسسة، إضافة إلى عرض فني قدمته فتيات المؤسسة، كما قدم اللواء عبدالحكيم حمودة درع المؤسسة للوزيرة تقديرا لجهودها في تطوير مؤسسات الرعاية.

وأشادت القباج بالمجهود الكبير الذي تبذله المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وأعمال التطوير التي تجريها في مؤسسات الرعاية للأبناء من ذوي الإعاقة الذهنية.