"القباج" تفتتح المرحلة الأولى من تطوير مؤسسة التثقيف الفكري بحلوان

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من أعمال تطوير مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان، بحضور اللواء مهندس عبدالحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمدير التنفيذي للمؤسسة.

وتستوعب مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان 100 فتاة، وتبلغ نسبة إشغالها الفعلية 100%؜، حيث تقبل الفتيات من 8 سنوات إلى 18عامًا ، ويشترط أن يكون للابنة ولي أمر مسئول عن تسليمها واستلامها من المؤسسة في الإجازات والعطلات الرسمية.

وقامت وزيرة التضامن خلال افتتاح أعمال تطوير المرحلة الأولي بتفقد المؤسسة واستعراض السعة الاستيعابية، كما تفقدت معرض منتجات أبناء المؤسسة، وشهدت أيضا فيلما تسجيليا عن مراحل تطوير المؤسسة، بالاضافة إلى عرض فني قدمته فتيات المؤسسة، كما قدم اللواء عبد الحكيم حمودة درع المؤسسة للوزيرة تقديرًا لجهودها في تطوير مؤسسات الرعاية.

وأشادت "القباج"، بالمجهود الكبير الذي تبذله المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وأعمال التطوير التي تجريها في مؤسسات الرعاية للأبناء من ذوي الإعاقة الذهنية.

جدير بالذكر أن مؤسسة التثقيف الفكري للفتيات بحلوان، تستقبل الفتيات ممن يقعن في قصور ذهني بسيط أو متوسط أو شديد أو بالغ الشدة، وتجري عليهن كشف طبي ظاهري يوضح الإصابات قبل الدخول، كما تقدم لهن الرعاية الكاملة.

وافتتحت وزيرة التضامن، أمس الأول، دار إيواء لضحايا جريمة الاتجار بالبشر في مصر، بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفير سيفن أولينج سفير الدنمارك في القاهرة، ولوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والدكتور أحمد محمد فتحي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري بالقليوبية.