حظك اليوم الجمعة 6-11-2020 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحمل هو أحد الأبراج النارية، وترتيبه الأول في دائرة الأبراج الفلكية، ويتوافق مع برجي الأسد والميزان، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر المشتري وبلوتو.. عليك اليوم أن تتجنب المواضيع الشائكة كي لا تنزلق في دائرة مفرغة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. حاول أن تحافظ على علاقتك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.