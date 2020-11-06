حظك اليوم الجمعة 6-11-2020 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور متعاون ويستمتع بالمناظر الخلابة وهادئ الطباع، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر ما زال في منزل العلاقات واليوم ما زالت أمامك فرصة لعقد اتصالات ناجحة ولقاءات مفيدة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تلعب دورك العائلي والعاطفي بكل جدارة وتؤدي واجبك نحو الأحباب والأهل والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.