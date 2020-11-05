رئيس "العامة للاستثمار" يستمع لمطالب مستثمري بورسعيد في حضور المحافظ

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى إطار خطط دعم المحافظة للنهوض بالاقتصاد المصري.

وشهد اللقاء، الذي جرى عقده، اليوم، حضور عدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة، وعدد من رجال الأعمال والصناعة ببورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، وأحمد موسي مدير الجهاز التنفيذي.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لرئيس الهيئة العامة للاستثمار على زيارته للمحافظة ولقاءه بالمستثمرين لبحث أوجه الدعم والتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للاستثمار وتطرق إلى الحديث عن أهمية الطفرة السياحية والصناعية التى تشهدها المحافظة بما ساهم في تحويلها من مدينة استهلاكية إلى مدينة إنتاجية كبرى.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتعاون المثمر بين المحافظة والهيئة العامة للاستثمار فى إطار الطفرة الصناعية التى تتم مؤخرا للنهوض بمستوى الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن بورسعيد شهدت ظهور كيانات اقتصادية كبرى ساهمت فى دعم الاقتصاد المحلى بشكل كبير.

من جانبه، وجّه رئيس الهيئة العامة للاستثمار الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه لهذا اللقاء، مشيدا بالطفرة التى شهدتها المحافظة فى الآونة الأخيرة تحت راية اللواء عادل الغضبان، فيما ودار حوار مفتوح بين عدد من المستثمرين ورئيس الهيئة العامة للاستثمار حول مقترحات تعزيز التعاون مع الهيئة وتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم.

وتم عرض فيليمين تسجيلين حول المشروعات القائمة بمحافظة بورسعيد والتنمية الشاملة التى تمت خلال السنوات الأخيرة ، ثم شهد اللقاء عرض موجز من قبل مدير المنطقة الصناعية حول المشروعات التى تشملها المنطقة وأنواع الصناعات بداخلها، تلاه استعراض المشروعات التى تنفذها المحافظة.