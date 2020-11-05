"زراعة الدقهلية": الأسبوع المقبل.. بدء صرف الكارت الذكي للفلاح

أعلنت مديرية الزراعة بالدقهلية، بدء توزيع "الكارت الذكي للفلاح" بداية من الأسبوع القادم، ضمن خطط الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وربط الحيازات الزراعية بالخدمات.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس فوزى الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، وذكية عبد العظيم العشري، رئيس قطاع بالبنك الزراعي، اليوم، لتوقيع محضر انضمامي بين مديرية الزراعة والبنك الزراعي لوضع الأسس اللازمة لصرف الكارت الذكي للمستحقين.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، بخصوص صرف كارت الفلاح الذكي بمحافظة الدقهلية.

وجري مناقشة جميع النقاط الأساسية لتسهيل صرف الكروت الذكية للمزارعين، على ان يبدأ التوزيع من الأسبوع المقبل، وناشد المهندس فوزى الحضري، جميع المزارعين بالمحافظة، سرعة التوجه إلى الجمعيات الزراعية لتوجيههم إلى البنك المختص لاستلام البطاقة.

ويهدف "كارت الفلاح" لترشيد الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، وضمان سهولة صرف الأسمدة، وتحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تحديد الحيازة الزراعية إلكترونيا، وتحديد المساحات المزروعة لكل محصول، والتعديات على الأراضي الزراعية، عقب ربط الحيازة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي، كما يساعد الدولة في رسم السياسات الزراعية، وضمان سهولة الحصول على قروض زراعية للمزارعين، وزيادة الكفاءة، ودعم منظومة الزراعة بمعلومات معرفية.

ويستحق الكارت أي فلاح يحوز أرض زراعية "مهما كانت مساحتها"، ومسجلة بيانات حيازتها في الجمعية الزراعية (سجل 2 خدمات).

ويمكن الكارت المزارع من صرف أي مبالغ مالية عند الاستحقاق من خلال فروع البنك الزراعي المصري، أو من خلال ماكينات الـ(ATM) المسجل عليها علامة 123، المنتشرة بمراكز المحافظات والمدن القريبة.