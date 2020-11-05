محافظ مطروح يشارك في أول ماراثون للدراجات بسيوة بمشاركة شباب وشيوخ

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، في الماراثون الرياضي للدراجات بواحة سيوة على هامش الاحتفالية بافتتاح أعمال ترميم قلعة شالي بمشاركة 50 من شباب وشيوخ الواحة وعدد من الإعلاميين.

جاء ذلك كمبادرة من الاتحاد الأوروبي للحفاظ على البيئة والتراث والتعريف بسيوة والحفاظ على طبيعتها البيئية بمشاركة عدد من الشباب وزوار سيوة تحت عنوان 10 أيام من أجل المتوسط (be eco) كمبادرة من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع برنامج المبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة مبادرة رئيس الجمهورية اتحضر للأخضر.

وقال اللواء خالد شعيب إن ماراثون سيوة البيئي الأول جاء دعما للبيئة والمبادرات الهادفة للحفاظ عليها، خاصة وأن واحة سيوة تعد مدينة مستدامة.

وتابع محافظ مطروح عقب انتهاء الماراثوان الذى كان خط سيره حول مباني سيوة ذات العمارة البيئية والمبنية من "الكرشيف" المكون من خليط الملح والطين والذي بدأ من قلعة شالي التراثية والتى سيتم افتتاحها غدا والتعرف عليها.

ودعا محافظ مطروح الشباب والسائحين إلى زيارة واحة سيوة والاستمتاع بالسياحة البيئية بالمدينة، مشيرا إلى أن المارثون لن يكون الأخير مؤكدا على جمال سيوة وما تمتلكه من ثروات وأنواع للسياحة المختلفة تؤهلها لتحتل مكانتها العالمية مع كرم طيبة أهلها، مؤكدا على مستقبل سيوة الواعد.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفير كريستيان بيرجير، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح يفتتحوا غدا الجمعة مشروع ترميم وإعادة إحياء قرية "شالي" الأثرية بواحة سيوة بمحافظة مطروح، وذلك بعد عامين من انطلاق أعمال الترميم بدعم من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مجموعة نوعية البيئة الدولية.

يأتي ذلك تزامنا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا بتنمية واحة سيوة في إطار جذري شامل يحافظ على طابعها التراثي المميز ويطور ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة إنتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية، على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة، وكذلك كمقصد سياحي فريد.