إحباط تهريب "860 طربة حشيش" من سيناء لمحافظات الدلتا

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، تاجري مخدرات وبحوزتهما 860 طربة حشيش، محملة على سيارتين "ربع نقل"، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث مكافحة المخدرات، تفيد بعزم المتهمين "فرحان.ح" و"خالد.ح" تهريب كمية كبيرة من المخدرات من جنوب سيناء، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وأعد ضباط المباحث خطة لضبط المتهمين في حالة تلبس.

بتتبع المتهمين، جرى ضبط سيارتين "ربع نقل" بجوار محطة وقود بدائرة قسم شرطة الجناين، اليوم، محملة بكمية 855 طربة حشيش، بما يزن نحو 90 كيلو، وتم ضبط المتهمين، والتحفظ على المضبوطات.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقر المتهمين بنقل المواد المخدرة من شبة جزيرة سيناء، إلى السويس تمهيدا لتوزيعها على مروجي المواد المخدرة بمنطقة الدلتا، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.