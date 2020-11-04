ضبط 118 قضية مخدرات وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 19 قطعة سلاح ناري بحوزة 14 متهمًا، وتنفيذ 48123 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبط 118 قضية مخدرات بحوزة 120 متهمًا، و11 هاربًا، و15 متهما بممارسة أعمال البلطجة، 233 دراجة نارية مخالفة، و23380 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

جرى فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.