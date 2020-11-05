ضبط 231 قضية مخدرات وتنفيذ 76 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 191 قطعة سلاح ناري بحوزة 169 متهمًا، وتنفيذ 76473 حكما قضائيا متنوعا.

كما ضبط 231 قضية مخدرات بحوزة 247 متهمًا، و38 هاربًا، و22 متهما بممارسة أعمال البلطجة، 234 دراجة نارية مخالفة، و21939 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

جرى فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم.