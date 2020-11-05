استعدادا للموجة الثانية من كورونا.. اعرف عنوان أقرب مستشفى للعزل

مع اقتراب فصل الشتاء، وظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا مرة أخرى في عدد من دول العالم، تستعد وزارة الصحة المصرية لمواجهة هذا الوباء العالمي من خلال تجهيز عدد من مستشفيات العزل في محافظات مصر المختلفة.

وفي تصريحات سابقة للتلفزيون المصري أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد في مستشفيات العزل والفرز والفحص، فضلا عن استمرارية انعقاد غرفة العمليات لمتابعة الحالة داخل جميع المحافظات.

وأضاف أن هناك شبكة مميكنة تربط بين هيئة الإسعاف والخط الساخن المعد لتلقي بلاغات الإصابة بكورونا على الرقم "105" ويتم متابعة حال المستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى وجود فرق مهمتها الرصد والتقصي، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة التي تحدث بها تجمعات.

بروتوكول علاج فيروس كورونا

وكانت وزارة الصحة قد حددت 317 مستشفى للعزل على مستوى الجمهورية، فضلا عن الإعلان عن بروتوكول علاج للمصابين في العزل المنزل، يتكون من الآتي:

هيدروكسي كلوركين 200 ملجم بكمية 16 قرص على مدار أسبوع، حيث يحصل في اليوم الأول على قرصين كل 12 ساعة، وبداية من اليوم الثاني حتى السابع قرص واحد كل 12 ساعة

فيتامين سي1جم ... يحصل على قرص يوميًا لمدة أسبوع.

زينك 50 مجم قرص يوميًا لمدة أسبوع.

أكياس لاكتوفيررين بمعدل كيسين يوميا لمدة أسبوع.

استيل سستايين 200 بمعدل 3 أكياس لمدة أسبوع

باراسيتامول 500 يحصل عليها المريض في حالة ارتفاع الحرارة أو الحمي فقط.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي عناوين مستشفيات العزل في بعض المحافظات حتى يمكن لمن يعانون من الاشتباه أو حتى الإصابة الفعلية التوجه إلي

عناوين مستشفيات العزل في القاهرة

مستشفى القبطى مؤسسة علاجية الوايلى 157 ش. رمسيس, وسط البلد, القاهرة

جراحه اليوم الواحد بمدينة نصر ثان مدينة نصر ش الصحة ،الحي السادس، مدينة نصر، القاهرة

مستشفى احمد ماهر التعليمى "341 ش بور سعيد, امام مديرية امن القاهرة, السيدة زينب, القاهرة

مستشفى الاصلاح الاسلامي مؤسسة علاجية 16 جزيرة بدران، قصورة الشوام، قسم روض الفرج، محافظة القاهرة

مستشفى التبين المركزى ب "مدينة الصلب، التبين، محافظة القاهرة

مستشفى الجمهورية عابدين ش البارمونى ، عابدين ، القاهرة

مستشفى الخازانداره العام 2 شيبان، البراد، الساحل، محافظة القاهرة

مستشفى الساحل التعليمى 2 يوسف كرم، برهام، الساحل، محافظة القاهرة

مستشفى الشروق المركزى ب الشروق، محافظة القاهرة

مستشفى القاهرة الجديدة مركزى ب التجمع الأول ثالث القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة

مستشفى المطريه التعليمى المطريه علي مكاوي ، المطرية، محافظة القاهرة

مستشفى المقطم تأمين صحى الخليفه عباس، زينهم، السيدة زينب، محافظة القاهرة

مستشفى المنيرة العام محمد عز الدين، خيرت، السيدة زينب، محافظة القاهرة

مستشفى النصر بحلوان ت . ص المساكن الإقتصادية، قسم حلوان، محافظة القاهرة

مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين ش الجزار ، البساتين،، محافظة القاهرة

مستشفى جراحه اليوم الواحد بالزاوية " القصيرين، الزاوية الحمراء، قسم الزاوية الحمراء، محافظة القاهرة

مستشفى جراحه اليوم الواحد بالمرج الخصوص، قسم المرج، محافظة القاهرة

مستشفى حلوان العام قسم حلوان، محافظة القاهرة

مستشفى دار السلام العام الكفور، حي مصر القديمة، محافظة القاهرة

مستشفى روض الفرج العام إبن الرشيد، قسم روض الفرج، محافظة القاهرة

مستشفى شبرا الجديدة تامين صحى الترعة البولاقية، قسم شبرا، محافظة القاهرة

مستشفى شبرا العام الترعة البولاقية، قسم شبرا، محافظة القاهرة

مستشفى صيدناوى للتامين الصحى رقم 93 شارع الجمهورية، الجيارة، الأزبكية، محافظة القاهرة

مستشفى عين شمس العام عين شمس الشرقية، عين شمس، محافظة القاهرة

مستشفى مبرة المعادي رقم 6 شارع 6 بجوار مترو ثكنات المعادي،, حي المعادي، محافظة القاهرة

مستشفى مبرة مصر القديمة السكة الحديد، الأنور وعشش البارون، حي مصر القديمة، محافظة القاهرة

مستشفى منشيه البكرى العام رقم 13 ش جسر السويس، منشية البكري، قسم مصر الجديدة، محافظة القاهرة

عناوين مستشفيات العزل في الجيزة

مستشفى 6 اكتوبر للتأمين الصحى " شارع الموسىقار علي إسماعيل ، الدقى، الجيزة

مستشفى اطفيح المركزي الكريمات - كفر الدسمى، الحلف الغربي، اطفيح، الجيزة

مستشفى البدرشين العام طريق أسوان الزراعي الغربي، مدينة البدراشين ، الجيزة

مستشفى التحرير العام ش نصوح باشا، مدينة التحرير، الجيزة

مستشفى الشيخ زايد المركزي الشيخ زايد، الجيزة

مستشفى الصف المركزي مدينة الصف، الصف، الجيزة

مستشفى العياط المركزي طريق أسوان الزراعي الغربي، مدينة العياط ، الجيزة

مستشفى الواحات البحرية المركزي مدينة الواحات- الباويطى

مستشفى الوارق المركزي وراق العرب، الوراق، الجيزة

مستشفى امبابه العام مدينة الأعلام، حي العجوزة، الجيزة

مستشفى اوسيم مركزى أ الخليفة، زاوية ثابت، أوسيم - الجيزة

مستشفى أبو النمرس مركزى أ "ش المركز، أبو النمرس، الجيزة

مستشفى أم المصريين العام قسم العمرانية، الجيزة

مستشفى بولاق الدكرور العام ترعة الزمر، بولاق الدكرور، الجيزة

مستشفى صدر العياط البليدة - مزغونة، مدينة العياط، العياط، الجيزة

مستشفى مدينة 6 أكتوبر المركزى اكتوبر، الجيزة

مستشفى منشأة القناطر مركزى ب نكلة - منشية القناطر، منشية القناطر، إمبابة، الجيزة

عناوين مستشفيات العزل في الإسكندرية

مستشفى ابو قير المركزى ش احمد يحى - ابو قير - البحر الميت - الاسكندرية

مستشفى الجمهورية العام ش قنال المحمودية - راغب باشا - الاسكندرية

مستشفى الصدر المعمورة " العمراوي، المنتزة، الإسكندرية"

مستشفى العامرية العام 2 ش مسجد الحاج شرقاوى - العامرية - الاسكندرية

مستشفى برج العرب المركزى مدينة برج العرب الجديدة بجوار قسم برج العرب

مستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحى 157ش. طريق الحرية -الحضرة البحرية - فرع شمال غرب

مستشفى حميات الإسكندرية عيسى حمدي، أمبروز ومحرم بك، محرم بك

مستشفى صدر كوم الشقافه امتداد حسن خوفو - كوم الشقافة - كرموز - الاسكندرية

مستشفى كرموز للتأمين الصحى ش الخديوى سابقا بجوار مستشفى دار إسماعيل - كرموز.

مستشفى أبوقير التخصصي للتأمين الصحي بجوار أبو قير التخصصى - فرع شمال غرب الدلتا

ولمعرفة أماكن مستشفيات العزل في جميع المحافظات يمكن الإطلاع عليها من هنــــا.