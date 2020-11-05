السيسي يستجيب لأحد المواطنين ويقدم له هدية خاصة

عرضت قناة "Extra News" الفضائية، تقريرًا عن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأحد المواطنين، يدعى "عم عبدالرحمن"، وتوفير الاحتياجات اللازمة له، لكي يعيش في مكان كريم يليق بآدميته.

وقال المواطن في التقرير، إنه يعيش في منزل دون سقف، ويعاني من ذلك، معقبا: "الفيران والقطط بيناموا مع العيال"، وفي إحدى المرات، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، في زيارة لمسجد مصر الإسلامي، والتقط صورة مع الرئيس مع باقي العمال، وتحدث مع الرئيس، وقال له إنه يرغب في بناء سقف لإحدى الغرف فقط، فرد السيسي: "لا أنا هصب لك البيت كله مش أوضة واحدة".

وتابع، أنه في اليوم التالي، وجد من يتصل به من مكتب الرئيس، وقدم له مبلغا من المال هدية، كما وجه السيسي أيضا بإنشاء سقف، وبناء حوائط المنزل.

وأوضح: "أنا حاسس إني مولود النهارده، وفيه رجالة ورئيس جمهورية حاسس بالناس، وماكنتش متوقع إني تاني يوم هلاقي حد يقول لي عندنا تعليمات من الرئيس بتنفيذ طلباتك، وأنا مش مصدق، وشكرا للرئيس وشكرا ليكم، ومسافة ما كلمته تاني يوم الحاجة جاتني، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر بالسيسي".

وقال زوجة "عم عبدالرحمن"، في الفيديو: "ربنا يخليك يا سيادة الرئيس ويجبر بخاطرك زي ما بتجبر بخاطر الناس يا رب".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عادة ما يستجيب للاستغاثات الإنسانية التي يوجهها له المواطنون، ومنها استجابته لسيدة مسنة تريد العلاج، حيث وجه بتوفير العلاج لها حتى منزلها، كما وجه في وقت سابق بتوفير سيارة "ميكروباص" لسيدة لكي يوفر لها معيشة كريمة.