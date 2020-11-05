"الإسكان": 10 إجراءات حكومية لمنع تكرار سيناريو الغرق بالتجمع الخامس

مع بداية فصل الشتاء، ودخول موسم سقوط الأمطار والسيول، الذي تتعرض خلاله بعض المناطق للغرق نتيجة سقوط موجات من الأمطار الشديدة على فترات متقاربة، تتسبب فى تجمع المياه فى المناطق المنخفضة بكميات كبيرة، ما تؤدى إلى أضرار عدة، منها: تعطل حركة المرور والتي تصل إلى إغلاق بعض الطرق والشوارع، بجانب تلف السيارات والمباني، وأخيرا انقطاع المياه والكهرباء والاتصالات لساعات طويلة، ومن أشهر المناطق التي تشهد هذه المشكلة كل عام، مدينة القاهرة الجديدة وحي التجمع الخامس بشكل خاص.

وقامت هيئة المجتمعات العمرانية بوضع "المشروع الريادي لحماية مدينة القاهرة الجديدة"، وتحديداً حي التجمع الخامس، من مياه الأمطار، والتي عُرضت على الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ويجري تنفيذها حاليا.

المشروع الريادي لحماية مدينة القاهرة الجديدة

1- عمل منظومة من الحواجز، تمنع مرور المياه إلى المنطقة المحمية وتوجهها إلى "مصائد مياه" وهى مناطق منخفضة لتخزين وتسريب مياه الأمطار.

2 - استخدام الحدائق والجزر الوسطى في الشوارع، كأدوات مدروسة لتحرك مياه الأمطار داخلها.

3 - اختيار مجموعة من الحدائق في مسارات تجمع المياه، يتم خفض منسوبها عن منسوب الطرق، والمباني المحيطة بها، ليتم صرف مياه الأمطار إليها، وتصريفها إلى التربة قبل وصولها إلى مناطق التجمع التي تسبب المشاكل

4 - استخدام عدد من ساحات انتظار السيارات، لعمل إجراءات بها، كى تكون مسار لتجمع مياه الأمطار.

5 - إنشاء بالوعات أمطار جديدة، والقيام بمحاكاة وتدريب والتأكد من فاعلية الخطط الموضوعة.

6 - رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار، عناصر إدارة الأزمات والطوارئ، ووحدات التدخل السريع.

7- التخلص من المياه المتجمعة من سقوط الأمطار عن طريق تسريب المياه لبطن الأرض، أو إعادة صرفها لشبكة الصرف الصحى.

8 - معرفة المناطق الساخنة بالمحافظات والمدن لتجميع مياه الأمطار، ووضع حلول عاجلة لها.

9 - عمل آبار الشحن الجوفي، لامتصاص المياه الزائدة، وتسريبها إلى طبقات الأرض.

10- رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، وتشكيل فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة.