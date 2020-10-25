محافظ الشرقية يُعلن خطة مواجهة موسم الأمطار والسيول في الشتاء

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بوضع خطة عمل لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء، ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشدداً على سرعة الانتهاء من مراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع تلك الأحداث وتلافي أي ملاحظات حدثت خلال الأعوام السابقة.

وترأس محافظ الشرقية، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ومديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام في مدينة الزقازيق.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ضرورة التنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتجهيز سيارات الكسح لشفط تجمعات المياه في المناطق المنخفضة، وتحديد وسائل الاتصال مع المسئولين، سواء عنوان أوهاتف للتواصل السريع معهم في حالة حدوث أي أزمة، وذلك استعداداً لسقوط الأمطار، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، للاطمئنان على سلامة الجسور بجميع المصارف، وحصر عدد بالوعات الأمطار وما تم تطويره منها.

وخلال الإجتماع وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسؤول الصرف الصحي، والمرور المستمر لمتابعة تسليك وتطهير البالوعات وغرف الصرف الصحي "المطابق"، وصولاً إلى محطة الصرف الصحي بكل مركز ومدينة، مشدداً على ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمده الكهرباء بالمدن والقرى، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء، لتغطية الأعمده وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء، حفاظاً على أرواح المواطنين، وقال المحافظ إنه في حال حدوث أي حوادث للصعق للمواطنين أو الدواب، نتيجه إهمال في صيانه أعمدة الكهرباء، سيتم تحويل جميع المسؤلين المتسببين فيها إلى النيابة لاتخاذ اللازم حياله.

وأكد المحافظ على مدير مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الإجتماعي، لتجهيز أماكن بديلة تصلح كمقرات للإيواء، وفتحها لاستقبال المواطنين في حالة حدوث أي أزمة، مع إعداد خطة للتعامل السريع مع الموقف في حينه.

وكلف محافظ الشرقية مديرغرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام بالتواصل الدائم مع جهات الرصد والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمتابعة تطورات حالة الطقس أولاً بأول، وإبلاغ غرف العمليات الفرعية والمراكز والمدن والأحياء بتقارير يومية لمجابهة أي أحداث طارئة.