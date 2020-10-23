مياه بني سويف تعلن جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار

أعلن المهندس أحمد صحصاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن رفع حالة الطوارئ استعداداً لموسم الأمطار هذا العام.

وأضاف خلال بيان صحفي اليوم، عن إجراء حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف مناطق المحافظة والتي يبلغ اجمال اطوالها حوالي 1015 كم، بالإضافة الي المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة.

وشدد على الالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل على حلها فورًا مشيرا إلى أن الشركة قامت بأعمال الصيانة الدورية للمعدات، حيث يبلغ إجمالي عدد معدات، وسيارات الشركة بمختلف المناطق حوالي 23 سيارة وذلك بالاستعانة 213 من العاملين بالشركة.

وأكد الصحصاح على حرص الشركة على التنسيق المستمر مع كل من غرفة الكوارث والأزمات بمحافظة بني سويف، ومجالس المدن والأحياء، والحماية المدنية، ومديرية الموارد المائية والري، وشركة غاز مصر، تحسبًا لحدوث أي أزمات بموسم الأمطار والسيول، كما قامت بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء، للتأكد من تطهير بالوعات الأمطار بمختلف مناطق المحافظة.