قبل 24 ساعة من الانتخابات.. وفاة مرشح للنواب بدائرة بلبيس في الشرقية

توفي خيري سعيد عبدالغني، مرشح مجلس النواب عن دائرة بلبيس التي تضم مركز بلبيس والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، قبل 24 ساعة من انطلاق الانتخابات البرلمانية.

وجاءت وفاة المرشح بصورة مفاجئة قبل ساعات من إجراء انتخابات النواب، فيما توافدت أعداد كبيرة من المواطنين والمرشحين لعضوية المجلس على منزل الفقيد لتقديم واجب العزاء لأسرته.

ويتنافس بالدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، 35 مرشحًا، وأصبحوا 34 مرشحًا بعد وقاته وتضم 3 مقاعد.

وتشهد الدوائر الانتخابية الـ8 بمحافظة الشرقية، التي تضم 21 مقعداً، منافسة شرسة بين العديد من المرشحين، جمعت بين أشخاص سبق ترشحهم أكثر من مرة، وآخرين يخوضون الانتخابات للمرة الأولى.