بعد أنباء خسارته.. وفاة مرشح لمجلس النواب في مطروح

توفى مساء أمس الجمعة، عبد الخالق السنوسي أحد القيادات الشعبية والقبلية والمرشح الفردي المستقل لمجلس النواب عن الدائرة الأولى في محافظة مطروح، بعد أنباء عن خسارته المنافسة في ماراثون الانتخابات المتوقع الإعلان عن نتائجها رسميا خلال ساعات قليلة.

وأكدت مصادر لـ"الوطن"، أن المرشح تعرض لوعكة صحية شديدة مفاجئة، ما أدى لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولكنه توفى عقب وصوله.

ويعد "السنوسي" من أبرز الشخصيات القبلية في مطروح، وسبق وأن كان عضوًا في المجلس المحلي، وله باع في مجلس القبائل العربية والجمعيات الأهلية، ويلقى بحب كبير بين المواطنين.