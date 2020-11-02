بعد وفاة زميله الخاسر.. مرشح مستقبل وطن يعلن الحداد 3 أيام

أعلن جمال عبدالله رسلان، وشهرته "جمال الشورى"، مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة مطروح الأولى، الذي وصل لجولة الإعادة، عدم التحرك في الدائرة وإعلان الحداد لمدة 3 أيام؛ لمؤازرة الأهالي في وفاة عبدالخالق سنوسي، عمدة قبيلة القناشات، والمرشح المستقل في الدائرة.

كان "سنوسي" توفى بعد تعرضه لوعكة صحية، قبل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المرحلة الأولى، مما أثر على جميع قبائل وأهالي مطروح، الذين خرجوا جميعاً في تشييع جنازته التي شارك فيها ما يقرب من 5 آلاف مواطن من داخل وخارج مطروح، من محبى العمدة، الذي يتمتع بشعبية جارفة في مطروح.

وقال "الشورى"، فى تصريح خاص لـ"الوطن" إن مطروح تلقت صدمتين في 48 ساعة، الأولى: وفاة العمدة عبدالخالق سنوسي، ابن مطروح البار، والأخرى: الشاب عبدربه فضل عبدالرحيم العميري، "ابن عمه، وقبيلته أولاد خروف"، وشقيق النائب سليمان فضل العميري، متابعاً: "وهو ما أثر علينا جميعاً، وأوقفت النشاط الانتخابي 3 أيام، بعد هذه الصدمات المتتالية التي تلقيناها جميعاً".

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة مطروح الأولى، أعلنت أن إجمالى عدد الناخبين المقيدين بالكشوف أمام اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 95 ألفاً و368، وإجمالى الذين أدلوا بأصواتهم بلغ عددهم 69 ألفاً و662، والأصوات الباطلة 11652، والصحيحة 58016.

وإجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمتان، هي القائمة الوطنية 48254 صوتاً، وقائمة نداء مصر 9756 صوتاً، والإعادة بين كل من جمال عبدالله قاسم رسلان 24974 صوتاً، وياسين محمد صالح عبد الله 14568 صوتاً.