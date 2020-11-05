ماك شرقاوي: الجيش الأمريكي أصدر بيانا للتدخل في الإشراف على الانتخابات

قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في نيويورك، إن هناك حالة من الاستقطاب غير عادية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهناك الكثير من الشعارات التي تشحن الجمهور الديمقراطي ضد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب: "الديمقراطيون لم يتركوا لرئيس أمريكا فرصة للتنفس".

وأضاف "شرقاوي"، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج "الحياة اليوم" والذي قدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك احتمالات لتطور الغضب فيما بين الأمريكيين وزيادة ذلك سيؤدى إلى حدوث أعمال عنف، وهو الأمر الوارد، في حين لجأ "ترامب" للقضاء عبر الطعون لإعادة فرز الأصوات مرة أخرى، موضحا أن الانتخاب بالبريد تم فيها استقبال أصواتا بعد انتهاء اليوم الانتخابي، وما يحدث بالانتخابات الأمريكية يشير بالفعل إلى وجود سرقة في الأصوات.

وأكد أن هناك نوعا من الغضب وأحداث للعنف قد استدعت للمرة الأولى إعلان الجيش الأمريكي نزوله للإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك رئيس للولايات المتحدة الأمريكية بدون تدخل من قبل المحكمة العليا، والتي ومن المفترض أن تقبل طعونا في ولايتين كحد أقصى، ولكن من الممكن أن تقبل الطعن بأكثر من ولاية في الانتخابات الحالية.