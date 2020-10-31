بدء حملات على سائقي حافلات المدارس للكشف عن تعاطي المخدرات

بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، اليوم السبت، تنفيذ المرحلة الأولى من حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال العام الدراسي الجاري.

إحالة من يثبت تعاطيه للمخدرات إلى النيابة العامة

وأعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الكشف على سائقي حافلات المدرسة يتم من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقار المدارس، مشيرًا إلى أن من يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انخفاض نسبة التعاطي من 12% عام 2015 إلى 1% العام الماضي

من جانبها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن حملات الكشف على السائقين التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضي، وانخفضت نسبة التعاطي من 12% عام 2015 إلى 1% خلال الفصل الدراسى الأول من العام الماضي.

تلقي شكاوى أولياء الأمور بشأن الاشتباه في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس

وأعلنت "التضامن"، أن الكشف على سائقي الحافلات المدرسية يتم كالتالي:

- تنظيم حملات كشف عشوائي على سائقي حافلات المدارس، للتأكد من عدم تعاطي السائقين للمخدرات، بناء على توجيهات مجلس الوزراء بضرورة تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين سائقي حافلات المدارس.

- الصندوق قام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بإعداد قاعدة بيانات لسائقي حافلات المدارس على مستوى الجمهورية.‬‪

- التوسع في الحملات لاستهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وسائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية أيضًا.

- إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات، مع تحرير محاضر وإحالته إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

- الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان" 16023" سيتلقى أيضًا الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر بشأن اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ونزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‬‪ ‬

‪يأتى ذلك فى الوقت الذي يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أيضًا تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، كما يتم تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وكذلك سائقي الطرق السريعة في العديد من المحافظات.

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