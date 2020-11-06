"التعاون الدولي" تبحث مشروعات الشراكة مع "الأمم المتحدة"

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، الاجتماع الدورى للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022، لبحث ما تم إنجازه من مشروعات الفترة الأخيرة، والخطة المقترحة خلال 2020/2021.

وتتولى وزارة التعاون الدولى الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة، وترأس اللجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل أخرى، ويرأس هذه اللجان بالتناوب إحدى الجهات أو الوزارات الحكومية المعنية بالعمل على تنفيذ مشروعات الإطار الاستراتيجى للشراكة، بالإضافة إلى أعضاء من الجهات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة، وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطارى منذ توقيعه فى 2018 نحو 1.2 مليار دولار.

وأشادت الوزيرة فى بيان، أمس، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها التابعة فى دعم الخطط التنموية الحكومية، لا سيما خلال أزمة كورونا، موضحة أنه عقب الأزمة مباشرة تم عقد اجتماع مع كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة لحشد الجهود نحو مكافحة الجائحة ودعم استمرار خطط التنمية، كما وجهت الشكر للسيد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، على الجهود المبذولة عقب انتهاء فترة عمله فى مصر، فيما أشاد «ديكتس» بدور الوزارة فى تعزيز أطر التعاون المشترك والتنسيق الدائم مع الجهات الحكومية، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بدعم مصر فى البناء على نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى وتوسيع نطاقها، والعمل عن كثب مع الحكومة المصرية للتكيف مع الواقع الجديد فى ضوء تفشى فيروس كورونا، وتحقيق الأهداف المحددة فى رؤية مصر 2030 وفى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.