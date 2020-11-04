"المشاط" تبحث التعاون بين مصر وأمريكا خلال السنوات الخمس المقبلة

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى اجتماع عبر «الفيديو كونفرانس» مع ليزلى ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استراتيجية التعاون الاقتصادى بين مصر وأمريكا خلال السنوات الخمس القادمة «2021-2025».

وناقش الجانبان المشروعات الممولة من قِبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك الجهود المصرية لتحقيق تمكين المرأة اقتصادياً وسد الفجوة فى سوق العمل، وقيام وزارة التعاون الدولى مع المجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى بإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذى يعتبر منصة تجمع القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى والأكاديمى وتعمل على وضع السياسات اللازمة لتحقيق تمكين المرأة، ودور الجانب الأمريكى فى دفع هذه الاستراتيجية من خلال البرامج المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشادت «المشاط» فى بيان، أمس، بالتعاون والتنسيق الذى تم بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال العام الجارى لدفع جهود التعاون المشترك، فى إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر رغم جائحة كورونا، الذى نتج عنه 7 اتفاقيات بقيمة 112.5 مليون دولار، فى قطاعات مختلفة، لا سيما الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى.

وأشارت «المشاط» إلى الجهود التى قامت بها مصر فى مجال البنية التحتية والمدن الجديدة، ونوهت باهتمام مصر بالتمويل الأخضر، حيث نجحت فى طرح أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل النفقات المرتبطة بالمشروعات الخضراء التى تراعى المعايير البيئية، ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة فى مجالات النقل والطاقة المتجددة والحد من التلوث.

من جانبها، أعربت ليزلى ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية التنموية، مشيدة بالدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى فى إحداث تحوُّل فى المساعى التنموية ووضع رؤية واضحة للشراكات الدولية.