توزيع جوائز "ممدوح الليثي" لكتاب السيناريو بختام مهرجان الإسكندرية

تُختتم فعاليات الدورة السابعة من مسابقة ممدوح الليثى للأفلام الروائية الطويلة والتي يحتضنها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وأن نتائج المسابقة سوف تُعلن خلال فعاليات ختام المهرجان، في الثاني عشر من نوفمبر الجاري بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان .

إنعام محمد علي تعلن جوائز مسابقة ممدوح الليثي بختام مهرجان الإسكندرية

وستقوم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي رئيس لجنة تحكيم المسابقة بإعلان النتائج ومعها الفنان خالد زكي والسينارسيت عاطف بشاي أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، كما يوزع الجوائز الإعلامي الكبير عمرو الليثي رئيس مجلس أمناء الجائزة وتبلغ قيمة مجموع الجوائز هذا العام 50 ألف جنيه.

وأكد الإعلامى الدكتور عمرو الليثي أن لجنة تحكيم المسابقة لهذا العام ضمت نخبة من المبدعين برئاسة المخرجة الكبيرة إنعام محمد على، وعضوية الفنان الكبير خالد زكي، والسيناريست الكبير عاطف بشاي.

وأضاف الليثى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، وتوثيق العلاقة بين المبدعين الشباب والوسط السينمائى فى مصر، ليكون نواة وذخيرة إلى جيل مثقف ومبدع يُشكل إضافة إلى كُتاب السيناريو بمصر والعالم العربى، مشيداً بما قدمته المسابقة خلال الأعوام السابقة من نخبة من المبدعين فى مجال كتاب السيناريو.

ويذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، أعلنت عن إقامة حفل افتتاح الدورة الـ36 المقرر إقامتها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري.