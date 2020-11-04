البحر والشمس على بوستر مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورة عزت العلايلي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، البوستر الرسمي للدورة الـ36 المزمع إقامتها في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر الجاري.

وتضمن البوستر صورة بحر الإسكندرية وتسير فيه أحد المراكب الشراعية مع سطوع شمس يوم جديد، بينما يظهر في الخلفية شريط سينمائي دلالة على ارتباط صناعة السينما بهذه المدينة العريقة.

كما يحمل البوستر الذي صممته الفنانة دعاء الدسوقي، اسم الفنان عزت العلايلي والذي تحمل الدورة 36 اسمه.

ومن المقرر أن يتم تكريم الفنان الكبير صلاح عبد الله، والمخرجة إيناس الدغيدي، والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد، بجانب الفنان الكبير عزت العلايلي، حيث يُعقد للمكرمين ندوات تكريم علي مدار أيام المهرجان وإصدار كتب عن مشوار حياتهم.

وتشهد الدورة الـ36 الاحتفاء بمئوية ميلاد المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيليني الذي ولد في 20 يناير عام 1920، ومن المقرر إصدار كتاب عنه بقلم الكاتبة آمال عثمان خلال فعاليات هذه الدورة.

واختارت إدارة المهرجان الفيلم المصري "قابل للكسر" للمشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لدول البحر المتوسط، وذلك بعد تعذر عرضه في الدورة المنقضية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي أقيمت في مارس الماضي بسبب تبعات فيروس كورونا حينها وظهورت حالات حاملة للفيروس في المحافظة.

"قابل للكسر" بطولة حنان مطاوع، وخالد خطاب، ورانيا شاهين، وفاطمة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم حنان يوسف، ومحمد رضوان، وأحمد فتحي، ومحمد عبدالفتاح وغيرهم، فضلاً عن عدد من الوجوه الشابة، ومنهم أحمد شكري، وكريم العطار، وناجي شحاتة، وتوني روبرت، وإيمان ثابت، ومحمد أمجد، وهند أكرم، وأحمد كامل، وتوني أمين، ومحمد محسن، وشريف اليمني، وباكينام عزالدين وآخرين، من تأليف وإخراج أحمد رشوان.