الغردقة تستضيف مهرجان "برايتون الدولي".. وعمر كمال يُحيي حفل الختام

احتضنت مدينة الغردقة فعاليات مهرجان "برايتون الدولي" في دورته الرابعة، اليوم، بأحد الفنادق السياحية، في حضور الفنان رضا حامد، والإعلامية مديحة عاشور والمطرب عمر كمال، ومن المقرر استمرار الفعاليات حتى السابع من شهر نوفمبر الجاري.

واستقرت إدارة المهرجان على اختيار المطرب "عمر كمال" لإحياء حفل الختام فى احتفال كرنفالى كبير يضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والمسابقات، وعبر المطرب عن سعادته لاختياره لإحياء حفل ختام المهرجان هذا العام، عبر فيديو نشره عبر صفحات السوشيال ميديا.

وأشار أحمد فراج، رئيس المهرجان، إلى أن اختيار الغردقة لإقامة المهرجان جاء نتيجة كونها واجهة سياحية، لافتا إلى أن المهرجان يقام في دورته الرابعة بمدينة الغردقة حيث شارك فى المهرجان فى السنوات السابقة العديد من نجوم الرياضة والفن من بينهم الكابتن مجدي عبدالغني، والفنان علاء مرسي، والفنان إسماعيل الليثي، والفنان طاهر أبوليلة، والفنان حسن الهلالي.

ومن المقرر أن تقدم فعاليات المهرجان هذا العام، الإعلامية مديحة عاشور وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة تنفيذا لتوجيهات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الغردقة استضافت عددًا من المهرجانات والفعاليات الدولية بينها مهرجان الجونة في دورته الرابعة في 23 أكتوبر حتى ٣١ أكتوبر السابق، وأكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في تصريحات صحفية، سابقة، أن الغردقة قادرة على تنظيم تلك المهرجانات العالمية لتنشيط السياحة، مؤكدا توافر جميع المقومات الأساسية من فنادق ومواصلات وإمكانيات مادية وبشرية وجو رائع وإجراءات أمنية على أعلى مستوى أمني.