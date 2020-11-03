بالصور.. شفط تجمعات مياه الأمطار بطريق "رأس غارب - الغردقة"

تواصل أجهزة البحر الأحمر أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة على طريق "رأس غارب - الغردقة"، وعلى جانبي الطريق، خاصةً في مناطق "الكيلو 6"، و"الكيلو 40"، شمال مدينة الغردقة، وذلك بالاشتراك مع مجلس مدينة الغردقة، ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الطرق والكباري، بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

ووجه محافظ البحر الأحمر برفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع مدن وأحياء المحافظة، لمواجهة التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة، وذلك لحين استقرار الأحوال الجوية، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديريتي الكهرباء والطرق، للتأكد من كفاءة شبكات الصرف الصحي والبالوعات، وجاهزية سيارات كسح وشفط المياه والمعدات اللازمة للتخلص من أثار الأمطار، وكذا صيانة أعمدة الإنارة والتأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة.

وأكد عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، أنه يجري شفط مياه الأمطار التي تجمعت على طريق "رأس غارب - الغردقة"، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة، لصيانة المناطق التي تعرض للنحر في أجزاء متفرقة من الطريق.

وتكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر من جهودها، للانتهاء من إصلاح الطرق التي تم إغلاقها، بعد تضررها نتيجة السيول، التي تعرضت لها المحافظة مؤخراً، ومن ضمنها طريق "رأس غارب - الشيخ فضل"، وطريق "سفاجا - سوهاج"، لإعادة فتحها أمام السيارات مرة أخرى.

وأغلقت أجهزة المحافظة عدداً من الطرق، بعد أن جرفت مياه الأمطار أجزاء من الطريق، وتسببت في حدوث قطع عرضي، مما يعيق حركة السير على الطريق، وتم إعادة فتح معظم الطرق، بعد الانتهاء من الإصلاحات، بينما مازالت أعمال الإصلاح جارية في طريقي "رأس غارب - الشيخ فضل"، و"سفاجا - سوهاج".

وأوضحت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم الثلاثاء، أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لإصلاح القطع الذي حدث في طريق سوهاج، في 6 مناطق متفرقة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري، وبمساعدة عدد من الشركات الخاصة والجهود الذاتية.

وأضافت أنه تم الانتهاء من عملية الإصلاح، وفي انتظار تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لإعادة فتح الطريق، بعد التنسيق مع محافظة سوهاج، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.