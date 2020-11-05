القباج: إعادة النظر فى عدة ملفات تأمينية والتنسيق مع أكثر من جهة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيتم النظر فى عدة ملفات تأمينية، من بينها ملف القضاء والمحكمة الدستورية، لافتة إلى أنه يتم حاليا بحث الملف مع أكثر جهة قضائية.

وأضافت القباج، خلال اجتماعها مع الصحفيين، اليوم، أنه يجوز مراجعة وتعديل بعض أحكام نصوص قانون التأمينات، لانه من القوانين المرنة، التي يمكن العمل على تعديلها ومراجعتها، موضحة أنه سيتم العمل على فتح حوار مع مجلس النواب القادم، لتكون على أجندته قضايا التأمينات والمعاشات.

وأشارت إلى أنه تم عقد لقاء مؤخرا مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، واللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات لبحث مشاكل العاملين بالقطاع العام، ومنها إمكانية إعطائه عدة امتيازات لحين وصله سن المعاش وحصوله عليه.

ولفتت إلى أنه تم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارتي التضامن وقطاع الأعمال العام، وبموجبها تم إسقاط مبالغ إضافية مستحقة على الشركات بحوالي 980 مليون جنيه.

من جانبه قال اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعي، إنّ هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع المعاناة عن المواطنين فيما يتعلق بمنظومة التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنّه سيكون هناك فصل تام بين مكاتب أداء الخدمة والقائم بتشغيل الخدمة، إذ يتم إنشاء مكاتب أمامية تقدم خدمات فقط، ولا علاقة لها بتشغيل الخدمة مثل كبرى الشركات، كما سيكون هناك منصة إلكترونية لتقديم الخدمات.