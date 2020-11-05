أحمد فهمي: شاهدت مباراة 6/1 من الاستاد.. ومكنتش مصدق بعد الجول الخامس

استعاد النجم أحمد فهمي ذكريات مباراة القمة الشهيرة بين فريقي الأهلي والزمالك في موسم 2001/2002 لبطولة الدوري العام، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 6/1 على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقال فهمي في حواره مع برنامج "وش تاني"، الذي يقدمه الزميل خالد فرج عبر موقع "الوطن" وقناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" إنه تواجد بصفوف جمهور الأهلي في ملعب المباراة، وكان فريق الزمالك حينها يضم لاعبين على مستوى عال، أبرزهم حسام وإبراهيم حسن وحازم إمام وجمال حمزة.

وأضاف: كنت مدركاً صعوبة اللقاء على النادي الأهلي، بخاصة وأن خالد بيبو لم تكن نجوميته قد بزغت بعد، إلا أن رضا شحاتة فاجيء الجميع بإحرازه للهدف الأولي وسرعان ما سجل إبراهيم سعيد الهدف الثاني وأعقبه الهدفان الثالث والرابع لخالد بيبو، وحينها ظللت أنظر إلى لوحة الاستاد غير مصدق للنتيجة.

وتابع: أحزر بيبو الهدف الخامس للأهلي في شباك محمد عبدالمنصف، ووقتها دعوت الله أن ينتهي اللقاء بنتيجة 6/1 ليستجيب المولي عز وجل لدعائي بإحراز بيبو للهدف السادس.

ومن ناحية أخرى، يستعد فهمي لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "دماغ عالية" خلال الأيام المقبلة، وهو الفيلم الذي كان يحمل اسم "السقوط في حلم سوسن" قبل تغييره أخيراً.

ويشارك في بطولة الفيلم روبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد وخالد أنور، من إخراج أحمد الجندي.

وفي سياق مختلف، استقر فهمي بشكل كبير علي سيناريو مسلسل تليفزيوني بعنوان "الكابيتانو" لتقديمه خلال الفترة المقبلة، حيث ما زال لم يحسم وجوده خلال سباق دراما رمضان المقبل، إذ من المقرر حسمه لهذه المسألة وفقاً لتوقيت انتهائه من تصوير فيلم "دماغ عالية" المقرر عرضه العام المقبل، وذلك حسبما اتفق مع شركة "سينرجي"، الجهة المنتجة للمسلسل.