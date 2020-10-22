أحمد عز ضيف أولى حلقات "وش تاني" على قناة "الوطن" الليلة

يحل النجم أحمد عز، ضيفا مساء اليوم، على أولى حلقات برنامج "وش تاني"، الذي تقدمه "الوطن" عبر موقعها وقناتها الرسمية على "يوتيوب"، وذلك في تمام الثامنة مساء كل خميس.

ويكشف عز، في مقابلته مع الزميل خالد فرج الذي يقدم البرنامج، الجانب الآخر من حياته، كما يستعيد ذكرياته أيام المدرسة، وعلاقته بوالده الراحل، ويكشف تفاصيل قصة الحب الأولى في حياته، والصفات التي يحبها في المرأة، ويعلن عن كاتم أسراره ومن يفتقد وجوده في الوقت الراهن.

ويتحدث عز، عن الأزمة الصحية لمؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، الذي استقبله علي مسرح "كايرو شو"، أثناء حضوره لمسرحية "علاء الدين"، ودعا له بالشفاء من مرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات.

"وش تاني"، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الزميل خالد فرج عبر الحسابات الرسمية لجريدة "الوطن" بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يكشف عن الجانب الآخر من حياة نجوم الفن.

وكان الفنان أحمد عز، عاد إلى القاهرة قادمًا من الإسماعيلية، بعد إنهائه تصوير عدد من المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد "كيرة والجن" مع النجم كريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل.

وقال عز في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إنه يُصور مشاهده حاليًا داخل استوديو شريف عرفة، ومن المقرر استمرار التصوير هناك لأيام عدة قبل انتقاله لموقع تصوير آخر، مضيفًا أن الفيلم يتعرض لتأثير الاحتلال الإنجليزي على مصر خلال الفترة من 1906 إلى 1920.

وأشاد "عز" بكواليس التصوير التي يسودها الحب والتفاهم، معربًا عن سعادته بالتعاون مع كريم عبدالعزيز.

وفي سياق مختلف، يستعد الفنان الإنجليزي سام هازلدين لتصوير أول مشاهده في الفيلم خلال الأيام المقبلة، بعد وصوله إلي مصر قادماً من لندن، قبل أيام، حيث يظهر كضيف شرف ضمن الأحداث.

وكان مصدر من داخل أسرة الفيلم، أكد عدم صحة ما تردد أخيرًا عن وجود مفاوضات بين الجهة المنتجة للعمل، ومنصة "netflix" العالمية، لشراء الأخيرة حقوق عرض الفيلم حصريًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع ميزانية الفيلم التي تخطت حاجز الـ60 مليون جنيه تُصعب من مهمة بيعه لأي منصة، بدعوى أن قيمة البيع لن تغطي قيمة التكلفة الإنتاجية للفيلم نفسه.