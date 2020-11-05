زينب غريب تعلن إصابتها بكورونا: أي حد تعامل معايا ياخد الاحتياطات

أعلنت الفنانة زينب غريب، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما شاركت مؤخرًا في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك خلال خاصية "stories"، عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت غريب: "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

تصدر وزارة الصحة والسكان، بيانا هاما بعد قليل، بشأن مستجدات فيروس كورونا.

كشفت مصادر طبية مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، عن تقارير طبية عن الأعراض الخاصة بفيروس كورونا لدى الأطفال.

وقالت المصادر الطبية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن أعراض كورونا لدى الأطفال، تتمثل في ارتفاع كبير في درجة الحرارة وسعال جاف، وصعوبة في التنفس، وصداع ومشاكل في الجهاز الهضمي، وآلام في الجسم وإرهاق، وسيلان للأنف، والتهاب للحلق والعطس.

وأضافت المصادر، أن الأعراض تشمل حالة جلدية أيضا وفقدانا مفاجئا للتذوق والشم والتهاب الملتحمة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، صرحت بأن الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وفي حالة تعرضهم للفيروس تكون أعراضهم بسيطة، إلى جانب أن حالات الوفاة من كورونا بين الأطفال قليلة جدا.