زينب غريب تحلل شخصية آسر ياسين: يمتلك أسرارا وشخصيته غامضة

حللت الممثلة زينب غريب، صاحبة الأفيه الشهير "أزيك يا عسلية" في مسلسل "ب 100 وش"، شخصية الفنان آسر ياسين الحقيقية على الهواء، ووجهت له بعض الأسئلة لتحصل منها على تحليل نفسي لشخصيته.

ووجهت "غريب"، خلال حواره مع الإعلامية "منى الشاذلي" ببرنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، سؤالا عن أكثر الحيوانات المفضلة له، ليرد "آسر"، قائلًا: "الدب"، كما سألته عن لون الملابس التي يحب أن يشاهدها على زملائه واللون المفضل له.

وأكدت زينب غريب أن تفضيل آسر ياسين للدب يعني اهتمامه بعائلته وامتلاكه معدلات ذكاء عالية، بالإضافة إلى أن تفضيله للون الأسود يعني امتلاكه للأسرار والغموض في شخصيته، ورد "آسر" على نتيجة التحليل النفسي، قائلًا: "يأخذ 9\10".