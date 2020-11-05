"نور" تعود للعمل مع خالد سليم بعد غياب 16 عاما

يعود الفنان خالد سليم للعمل مع نور اللبنانية، بعد غياب 16 عاما، حيث كان آخر تعاون بينهما فيلم "سنة أولى نصب"، من خلال مسلسل "جمال الحريم".

ونشرت نور عبر إنستجرام، صورة تجمعها بخالد سليم، وعلقت قائلة: مبسوطة جدا إننا رجعنا نشتغل مع بعض تاني.. مين فاكر أول عمل لينا سوا؟

ليرد خالد سليم، يا نور الشغل معاكي متعة.. ماتغيرتيش أبدا.. زي ما أنتي جميلة من جوة ومن برة.. شاطرة جدا والكل بيحبك.. ربنا يوفقنا في المسلسل ده، وإن شاء الله يعجب كل الناس.

مسلسل "جمال الحريم" لخالد سليم، ينتمي لفئة المسلسلات الطويلة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، دينا فؤاد وإسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من إنتاج سينرجي، ومن تأليف سوسن عامر، ومن إخراج منال الصيفي.

وكانت نور اللبنانية، نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها وهي ترتدي الكمامة مع بدايات التصوير.

وأوضحت أن جميع أبطال العمل يتخذون جميع الإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا.

وكان خالد سليم، نشر مجموعة من الصور للمرة الأولى من كواليس المسلسل الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب من جمهوره توقع الدور الجديد الذي يلعبه حيث كتب "من كواليس تصوير مسلسلي الجديد جمال الحريم، تفتكروا هعمل دور إيه، قولولي في التعليقات".