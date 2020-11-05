مكرم: مناقشة الرئيس للشباب توضح أهمية العلاقة بين المسئولين والمواطنين

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية في إدارتها لملف أزمة فيروس كورونا، عملت خارجيا وداخليا، وبالنسبة للخارج قسمت الدولة العالقين في الخارج إلى شرائح، ومنهم الطلبة الدارسين في الخارج، وأعادتهم الدولة، وبالتالي أنشأت قاعدة بيانات لهم، وجمعتهم من جديد لمعرفة التحديات التي تواجهها الدولة، وتوعيتهم بالقضايا المهمة، مثل السد الإثيوبي، والمشروعات التي تقيمها الدولة.

وتابعت "مكرم"، في لقاء مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، وتقدمه آية عبدالرحمن، الخميس، أن الوزارة تنظم عددًا من الزيارات، والزيارة الأخيرة هدفها معرفة جهود الدولة في ملف البيئة، والمحميات الطبيعية، وتاريخها، لتدريبهم داخل الوزارات للاستفادة منهم، ولكي يعرفوا أن تخصصاتهم العلمية مطلوبة داخل الدولة المصرية.

وتابعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن ملف وزارة الهجرة ليس سياسيا أو اقتصاديا، ولكنه معني بحياة المواطنين، ولذلك نهتم بالتواصل معهم شخصيا عندما يتعرضون للمشاكل، موضحة: "كتير جدا المصريين في الخارج اللي عندهم مشاكل برد عليهم على الواتساب ومبيصدقوش، واضطر أبعتلهم رسالة صوتية علشان يتأكدوا إنه أنا".

وأوضحت، أنه من المهم أن يرى المواطن مصر الجديدة ممثلة في مسؤوليها، وشيء مهم أن يتواصل المسؤول مع المواطنين، وأخذنا هذا النموذج من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن جميعا كبرنا وكنا نرى رئيس الجمهورية في التلفزيون فقط، ولكن مسألة وجود شاب يناقش الرئيس في مؤتمرات الشباب أظهرت أهمية العلاقة المباشرة بين المواطنين والمسؤولين.

وأكدت: الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف جميع المسؤولين بالترويج للجامعات الأهلية، والخاصة ولذلك أخذناهم في جولة لجامعة الجلالة مع وزير التعليم العالي، وطلبت منهم وضع صور الزيارات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الترويج لمصر في الخارج، واستخدام علاقاتهم مع أصدقائهم في الخارج.