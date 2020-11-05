خضع لعملية جراحية.. إيجابية تحليل المخدرات لنائب رئيس حي العمرانية

قال مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، إن نائب رئيس حي العمرانية الذي أثبتت تحاليل المخدرات إيجابية عينته، خضع لعملية جراحية في الفك منذ أسبوعين، ما استدعى تناوله أدوية تحتوي على المخدرات لتسكين الألم.

وأشار المصدر إلى أن لجنة مكبرة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء، فاجأت موظفى حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، لإجراء تحليل للتأكد من عدم تعاطيهم أى أنواع من المواد المخدرة، لافتًا إلى أن نائب رئيس الحي كان عائدا لعمله بعد خضوعه للجراحة ما أدى إلى ظهور نتيجة التحليل بأنها إيجابية، لافتًا إلى تعاطيه دواء "أفلوكساسين تارفيد" ودواء مسكنًا.

وأضاف أن نائب رئيس الحي شغل عدة مناصب منها مدير مكتب رئيس الحي لثلاثة من الرؤساء لمدة 5 سنوات ومديرا للمتابعة الميدانية ومساعدا لرئيس الحي للإشغالات وآخرها منصب نائب رئيس الحي وقام بتحرير عدة محاضر للمباني المخالفة ووقفها في المهد وتنفيذ جميع قرارات الإزالة التي كانت في مسؤوليته.

وكانت لجنة مكبرة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء، قامت بتحليل مخدرات لموظفى حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة للتأكد من عدم تعاطيهم أى أنواع من المواد المخدرة، وأثبتت التحاليل تعاطي نائب رئيس الحي و4 سائقين للمخدرات.

وقصدت اللجنة الحي تنفيذا للقرارات الوزارية في هذا الشأن وقام المهندس محمد نور رئيس حي العمرانية باستدعاء الموظفين طبقا لكشوف الحضور وتحفظ على بطاقات الرقم القومي لضمان عدم تهرب أي منهم من التحليل.